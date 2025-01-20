Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Selin Sayek Böke kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi!

Selin Sayek Böke kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW Çalar Saat programının konuğu Selin Sayek Böke oldu. Canlı yayın konuğu CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli?

Selin Sayek Böke NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

1972 doğumlu Selin Sayek Böke, ilkokulu Çankaya İlkokulu'nda, lise eğitimini 1989 yılında TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1993 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra akademik kariyerine devam etti. Duke Üniversitesi'nde 1993-1999 yılları arasında iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Bu süreçte, üniversitede ders verirken Dünya Bankası projelerinde de danışmanlık görevlerinde bulundu ve 1999'da doktorasını tamamladı.

1999-2001 yıllarında Bentley Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalışan Böke, 2001-2003 yılları arasında IMF Washington DC ofisinde Ekonomist olarak görev yaptı ve aynı zamanda Georgetown Üniversitesi'nde ders verdi.

2003-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı, 2010 yılında Doçent unvanını aldı. Aynı dönemde İktisat Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. TÜBİTAK projelerinde aktif rol alan Böke, uluslararası ekonomi ve doğrudan yabancı yatırımlar üzerine yaptığı çalışmalarla 2010 TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 2007'de Almanya Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından verilen Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü gibi prestijli ödüller kazandı.

Siyasette de önemli bir kariyer yapan Böke, 2014 yılından itibaren CHP Parti Meclisi üyesi olarak çeşitli görevler üstlendi. 2014-2017 yılları arasında Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 2016-2017 yıllarında Parti Sözcülüğü yaptı. 2020-2023 arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü ve 2023'te yeniden bu göreve seçildi.

25, 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili olan Böke, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeliği ve AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı gibi uluslararası görevlerde bulundu. Sosyalist Enternasyonal ile ilişkilerde aktif rol alan Böke, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından onursal üye diploması ve madalyasıyla ödüllendirildi.

İngilizce bilen Selin Sayek Böke, evli ve iki çocuk annesidir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
img

Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış
img

Survivor'da elenen isim belli oldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.