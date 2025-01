Selin Sayek Böke kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi!

Selin Sayek Böke NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

1972 doğumlu Selin Sayek Böke, ilkokulu Çankaya İlkokulu'nda, lise eğitimini 1989 yılında TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1993 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra akademik kariyerine devam etti. Duke Üniversitesi'nde 1993-1999 yılları arasında iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Bu süreçte, üniversitede ders verirken Dünya Bankası projelerinde de danışmanlık görevlerinde bulundu ve 1999'da doktorasını tamamladı.

1999-2001 yıllarında Bentley Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalışan Böke, 2001-2003 yılları arasında IMF Washington DC ofisinde Ekonomist olarak görev yaptı ve aynı zamanda Georgetown Üniversitesi'nde ders verdi.

2003-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı, 2010 yılında Doçent unvanını aldı. Aynı dönemde İktisat Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. TÜBİTAK projelerinde aktif rol alan Böke, uluslararası ekonomi ve doğrudan yabancı yatırımlar üzerine yaptığı çalışmalarla 2010 TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 2007'de Almanya Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından verilen Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü gibi prestijli ödüller kazandı.

Siyasette de önemli bir kariyer yapan Böke, 2014 yılından itibaren CHP Parti Meclisi üyesi olarak çeşitli görevler üstlendi. 2014-2017 yılları arasında Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 2016-2017 yıllarında Parti Sözcülüğü yaptı. 2020-2023 arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü ve 2023'te yeniden bu göreve seçildi.

25, 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili olan Böke, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeliği ve AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı gibi uluslararası görevlerde bulundu. Sosyalist Enternasyonal ile ilişkilerde aktif rol alan Böke, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından onursal üye diploması ve madalyasıyla ödüllendirildi.

İngilizce bilen Selin Sayek Böke, evli ve iki çocuk annesidir.