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Selena Gomez evleniyor mu?

Selena Gomez evleniyor mu?
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bu kez özel hayatıyla gündemde! Başarılı projeleri ve müzik listelerinde zirveye çıkan şarkılarının yanı sıra aşk hayatıyla da konuşulan Gomez, evleniyor! "Selena Gomez evleniyor mu?" sorusu nihayet yanıt buldu.

Selena Gomez, yıllardır göz önünde olan bir isim olmasının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son günlerde bazı kaynakların evlilik hazırlığı yaptığına dair iddiaları, hayranları arasında tartışılmaya başlandı. 32 yaşındaki yıldız, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, bu söylentilerin aslı var mı? Selena Gomez gerçekten evleniyor mu? Detaylar haberimizde...

SELENA GOMEZ EVLENİYOR MU?

Selena Gomez ve Benny Blanco, 2023 yılının sonunda başlayan ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Gomez, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Blanco ile olan ilişkisini "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim, bu harika bir his" sözleriyle anlatmıştı. Blanco'nun ona herkesten daha iyi davrandığını ifade eden Gomez, ilişkisi için "O benim her şeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Selena Gomez, evlenme teklifi aldığı anı sosyal medyada "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaştı. Benny Blanco ise bu mutluluğunu "O benim eşim" diyerek hayranlarıyla paylaştı. Bu romantik açıklamalar, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.

Selena Gomez evleniyor mu?

The Howard Stern Show'a konuk olan Benny Blanco, Gomez hakkında "Ona baktığımda... Bundan daha iyisinin olduğu bir dünya hayal edemiyorum" diyerek sevgisine olan bağlılığını dile getirdi. Blanco'nun bu duygusal açıklamaları, çiftin ilişkilerindeki güçlü bağın bir kanıtı olarak görülüyor.

İkili, sadece özel hayatlarında değil, kariyerlerinde de birlikte çalışmayı sürdürüyor. Selena Gomez ve Benny Blanco, 2019 yılında "I Can't Get Enough" adlı şarkıda bir araya gelmiş ve hayranlarından büyük beğeni toplamıştı. Son olarak, "Single Soon" adlı projede birlikte çalışan çiftin bu iş birliği, profesyonel hayatlarında da uyumlu olduklarını gösteriyor.

Selena Gomez ve Benny Blanco'nun nişan haberi, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Çiftin birbirine olan sevgisi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Gomez'in bu önemli kararı, hayranları tarafından desteklenirken, çiftin düğün hazırlıklarına dair detaylar da merakla bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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