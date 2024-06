SEFO- TÜRKİYEM DİNLE (Milli Takım şarkısı dinle) Türkiyem şarkı sözleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 24) mücadele edecek olan A Milli Takımımız için Sefo tarafından yazılan "Türkiyem" isimli şarkı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türk futbolseverlerle paylaşıldı.

SEFO- TÜRKİYEM ŞARKI SÖZLERİ

(Şampiyon, uyan)

(Şampiyon, uyan)

(Ay yıldız bu, ya)

(Doksan dakika ruhunu koyan)

(Türkiye bu, ya)

(Uyan, uyan, uyan)

[Nakarat]

Şampiyon, uyan

Sahada tam gaz sesini duyar

Türkiye bu, ya

Rakip fark etmez, her şekil uyar

Ay yıldız bu, ya

Doksan dakika ruhunu koyan

Türkiye bu, ya

Avrupa, Asya, sesini duyar

[Köprü]

O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh

O-oh-oh-oh, huh, Türkiye

O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh

O-oh-oh-oh, huh

[Verse]

Avru-Avrupa, merhaba, söyle bana

Kupayı kazan'ca'z sahada

Sok bunu kafana, saygı dur Ata'ma

Ha-hatırlamazsan sor babana

T-t-tribün havada, ay yıldız sahada

Golleri köşeye köşeye yaz

Taktik yok, bam-bam-bam

Şutları ra-ta-ta

Çılgın Türkler, laf anlamaz, ya

Sahada saldır, saldır

Gel, kupayı kaldır (Ay, ay)

Söyler her gün andım, andım

Türkiye'm, kazandın, yeah

Kırmızısı kandır, kandır

Forma terle yıkandı, a-ha

Zaman geldi, saldır, saldır

Gel, kupayı kaldır (Huh)

[Nakarat]

Şampiyon, uyan

Sahada tam gaz sesini duyar

Türkiye bu, ya (Uyar, uyar, uyar)

Rakip fark etmez, her şekil uyar

Ay yıldız bu, ya

Doksan dakika ruhunu koyan

Türkiye bu, ya

Avrupa, Asya, sesini duyar

[Çıkış]

O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh

O-oh-oh-oh, huh, Türkiye

O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh

O-oh-oh-oh, huh