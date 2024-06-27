SEFO- TÜRKİYEM DİNLE (Milli Takım şarkısı dinle) Türkiyem şarkı sözleri
SEFO'nun seslendirdiği Milli Takım şarkısı 'Türkiyem' dinleyicilerle buluştu. Şarkının sözleri, milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük önem taşıyor. Şarkı, milli maçların vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 24) mücadele edecek olan A Milli Takımımız için Sefo tarafından yazılan "Türkiyem" isimli şarkı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türk futbolseverlerle paylaşıldı.
SEFO- TÜRKİYEM ŞARKI SÖZLERİ
(Şampiyon, uyan)
(Şampiyon, uyan)
(Ay yıldız bu, ya)
(Doksan dakika ruhunu koyan)
(Türkiye bu, ya)
(Uyan, uyan, uyan)
[Nakarat]
Şampiyon, uyan
Sahada tam gaz sesini duyar
Türkiye bu, ya
Rakip fark etmez, her şekil uyar
Ay yıldız bu, ya
Doksan dakika ruhunu koyan
Türkiye bu, ya
Avrupa, Asya, sesini duyar
[Köprü]
O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh
O-oh-oh-oh, huh, Türkiye
O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh
O-oh-oh-oh, huh
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[Verse]
Avru-Avrupa, merhaba, söyle bana
Kupayı kazan'ca'z sahada
Sok bunu kafana, saygı dur Ata'ma
Ha-hatırlamazsan sor babana
T-t-tribün havada, ay yıldız sahada
Golleri köşeye köşeye yaz
Taktik yok, bam-bam-bam
Şutları ra-ta-ta
Çılgın Türkler, laf anlamaz, ya
Sahada saldır, saldır
Gel, kupayı kaldır (Ay, ay)
Söyler her gün andım, andım
Türkiye'm, kazandın, yeah
Kırmızısı kandır, kandır
Forma terle yıkandı, a-ha
Zaman geldi, saldır, saldır
Gel, kupayı kaldır (Huh)
[Nakarat]
Şampiyon, uyan
Sahada tam gaz sesini duyar
Türkiye bu, ya (Uyar, uyar, uyar)
Rakip fark etmez, her şekil uyar
Ay yıldız bu, ya
Doksan dakika ruhunu koyan
Türkiye bu, ya
Avrupa, Asya, sesini duyar
[Çıkış]
O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh
O-oh-oh-oh, huh, Türkiye
O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh
O-oh-oh-oh, huh