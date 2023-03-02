"Şaban ayının 13-14-15. günü ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şaban ayının ne zaman olacağını merak edenler için haberimizde detaylı bir şekilde yer verdik. Peki, Şabanın 13, 14, 15. günleri ne zaman? Şaban ayının 13,14,15. gün orucunun sevabı nedir?

Şaban ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Bu günler Eyyam-ı Biyd olarak bilinmektedir. Şaban ayının 15. gecesi aynı zamanda Berat Kandilidir. Peki, Şabanın 13, 14, 15. günleri ne zaman? Şaban ayının 13,14,15. gün orucunun sevabı nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13. günü: 5 Mart Pazar

Şaban ayının 14. günü: 6 Mart Pazartesi

Şaban ayının 15. günü: 7 Mart Salı

ŞABAN AYI 13, 14, 15. GÜN ORUCUNUN SEVABI NEDİR?

Şaban ayı Recep ayından sonra ve Ramazan'dan bir önceki aydır. Mübarek Ramazan ayının habercisi olarak bilinir. Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri olan eyyam-ı bıyd–ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne on bin sene, ikinci ve üçüncü günde yüz bin senelik ecir verir.

Şaban ayının 15. gecesi aynı zamanda Berat Kandilidir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyd Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir.