S SPORT PLUS ücretsiz üyelik nasıl yapılır? S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? (Beşiktaş- Lugano maçı) S SPORT KAMPANYA KODU!

S Sport plus'ta yayınlanacak olan maçın detayları merak ediliyor. S Sport Plus canlı izle linki araştırılıyor. S Sport programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından S Sport canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? (Beşiktaş- Lugano maçı) S SPORT KAMPANYA KODU! Futbol severler, Beşiktaş Lugano maçının ücretsiz olup olmadığını aratıyor. S Sport Plus ücretsiz üyelik nasıl yapılır? S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda yapacağı ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını, vatandaşları D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

S SPORT CANLI İZLE

S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz.

S SPORT PLUS KAMPANYA KODU NASIL ALINIR?

1AYPLUS koduyla ilk ay ücretsiz üyeliğinizi hemen başlatabilirsiniz. EuroLeague, LaLiga, Serie A, NBA, UFC ve dünyanın önde gelen önemli spor organizasyonlarını, S Sport Plus ayrıcalığıyla ister Smart TV'den ister webten, ister cepten ilk ay ücretsiz izleyebilirsiniz.

KAMPANYA KODU NASIL KULLANILIR?

Kodunuzu aldıktan sonra aşağıdaki üyelik adımlarını takip ederek S Sport Plus yayınlarını izlemeye hemen başlayabilirsiniz:

1. S Sport Plus web sitesine girip 'Hemen Üye Ol' butonuna tıklayın.

2. Üyelik Bilgilerinizi tanımlayın.

3. Herhangi bir paket seçimi yapmadan 1AYPLUS kampanya kodunu, 'Promosyon Kodu' alanına girip S Sport Plus üyeliğinizi başlatın.

S SPORT PLUS ÜYELİĞİ ONAYLAMA

Kampanyadan faydalanabilmek için paket bilgileri aşamasında kampanya kodunu doğru girmeniz gerekmektedir. 2. Adımda doğru kodu girdiğinizden emin olduktan sonra, üyeliğinizin tamamlandığı bilgisini ekranda göreceksiniz. Kampanya kodunu girdikten sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yönlendirme sonrası S Sport Plus'ı hemen keşfetmeye başlayabilirsiniz.