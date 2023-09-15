Recep İvedik 4 filmi konusu nedir? Recep İvedik 4 oyuncuları ve Recep İvedik 4 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 4 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 4 konusu, Recep İvedik 4 özeti ve Recep İvedik 4 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 4 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 4 konusu nedir, Recep İvedik 4 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle (Kahve ahalisinden para toplamak, Bankadan İhtiyaç Kredisi çekmeye çalışmak, Böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak) arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep'i maldivlerde zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI VE KADROSU

Recep İvedik 4 Yönetmeni: Togan Gökbakar

Recep İvedik 4 Oyuncuları: Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Cem Korkmaz, Barış Bulut, Ece İncebay

Recep İvedik 4 Türü: Komedi

Recep İvedik 4 Senaryo: Togan Gökbakar

Recep İvedik 4 Yapım Yılı: 2013 (117 dk)

Recep İvedik 4 Vizyon Tarihi: 21 Şubat 2014 Cuma

RECEP İVEDİK 4 KARAKTERLERİ

Şahan Gökbakar / Recep İvedik Ali

İhsan Varol / Ali İhsan Varol

İrfan Kangı / İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz / Halil İbrahim

Barış Bulut / Taylan Ece İncebay

Aslıhan Ekrem / Aral Tuna

Arif Aziz Karakaya / Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler / Simge

Serkan Sağdıç / Burak

Caner Tanrıverdi / Cenk

Gülşah Yanaş / Gaye

Halil İbrahim Yılmaz / Necati