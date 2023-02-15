Rap müziğin sevilen isimleri arasında yer almakta olan Rapçi Maestro kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Yaptığı işler ile birlikte adından söz ettiren rapçinin hakkındaki detaylar merak konusu oluyor. Peki, Rapçi Maestro kimdir? Rapçi Maestro gerçek adı ne? Rapçi Maestro hayatı ve biyografisi!

Uzun yıllardır rap müzik ile ilgilenen ve Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim birçok farklı projede yer aldı ve gösterdiği performans ile birlikte dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. Bu yazımızda merak edenler için Rapçi Meastro kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Rapçi Meastro kimdir? Rapçi Meastro gerçek adı ne? Rapçi Meastro hayatı ve biyografisi!

RAPÇİ MAESTRO KİMDİR?

Gerçek adı Berk Karadaş olan Maestro, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1999'da rap müziğe başlayan Karadaş, 2014 yılında ise ilk kaydını aldı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde de sanatına devam ediyordu. 15 Şubat 2023 Çarşamba günü kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.