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Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay?

Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay?
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2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve Ramazan ayının hangi tarihler arasında olacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı ve Ramazan ayının tarihleri hakkında detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve Ramazan ayının hangi tarihler arasında olacağı, Müslüman topluluklar arasında büyük bir merak konusu oldu. Ramazan ayı, İslam takvimine göre her yıl on gün kadar daha erken başlar, bu nedenle tarihler her yıl değişiklik gösteriyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Ramazan'ın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay?

2025 RAMAZAN HANGİ AY?

  • Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
  • Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar
  • Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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