2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve Ramazan ayının hangi tarihler arasında olacağı, Müslüman topluluklar arasında büyük bir merak konusu oldu. Ramazan ayı, İslam takvimine göre her yıl on gün kadar daha erken başlar, bu nedenle tarihler her yıl değişiklik gösteriyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Ramazan'ın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.

2025 RAMAZAN HANGİ AY?