PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklama yaptı mı? Kaç personel alınacak?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan deprem bölgesine destek sağlamak için personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Göktaş "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi. PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI AÇIKLAMA YAPTI MI?

2 gün önce bir müjdeli haberi daha paylaşan Bakan Göktaş, 2 bin 392 engelli personelin daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıklamıştı. Göktaş yaptığı açıklamada, "Bir müjde vermek isterim. 19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız son 21 yılda 12 kat artarak 8 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destekleyecek bu atamaların hepimiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Mahinur Özdemir Göktaş