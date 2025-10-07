PEGASUS EKİM KAMPANYASI: 2025 Pegasus indirimli uçak bileti nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli? Pegasus bilet alma ekranı!
Pegasus Havayolları, yurt dışı seyahati planlayan yolcular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, seçili uçuşlarda bilet fiyatları vergiler hariç yalnızca 9 €'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, 2025 Pegasus indirimli uçak bileti nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli? Pegasus bilet alma ekranı!
Pegasus Havayolları, yurt dışına uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyen yolcular için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, belirli destinasyonlara yönelik biletler 9 € + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Toplam 200.000 koltukla sınırlı olan bu özel fırsat, yalnızca belirli ücret sınıfındaki koltuklar için geçerli olacak. Koltuklar tükendiğinde kampanya herhangi bir ek uyarıya gerek kalmaksızın sona erecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
Pegasus, BolBol üyelerine özel yeni kampanyasıyla yurt dışı uçuşlarını daha avantajlı hale getiriyor. 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde satın alınacak, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için belirlenen yurt dışı destinasyonlarında, Light Paket biletler 9 € + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya kapsamında toplam 200.000 koltuk ile sınırlı olan bu özel fırsat, yalnızca belirtilen hatlarda ve Light Paket seçeneğiyle geçerli olacak. Üstelik kampanya süresince bilet alan yolculara, ek ücret karşılığında daha konforlu seyahat seçeneği de sunuluyor.
Light Paket bilet alan yolcular, yalnızca 10 € fark ödeyerek Süper Eko paket avantajlarından yararlanabiliyor. Bu yükseltme ile:
- Ek 1 adet kabin bagajı (5 €)
- 12 kg uçak altı bagaj hakkı (5 €)
hizmetlerinden faydalanmak mümkün hale geliyor. Uygun fiyatlı biletin üzerine sadece küçük bir ek ödeme yaparak, daha kapsamlı ve rahat bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenler için bu kampanya kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
PEGASUS UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?
Pegasus'un yurt dışı uçuşlara özel kampanyası kapsamında, sınırlı sayıdaki koltuk için biletler avantajlı fiyatlarla satışta. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini yalnızca flypgs.com üzerinden veya Pegasus Mobil Uygulaması aracılığıyla satın alabilecek.
Toplamda 200.000 koltukla sınırlı olan kampanya, belirtilen destinasyonlarda geçerli olup, koltuklar tükendiğinde otomatik olarak sona erecek. Ucuza seyahat etmek isteyenler için bu kampanya, hızlı davrananlara büyük avantaj sağlayacak.
PEGASUS KAMPANYA HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
- Ankara - Şarm El-Şeyh: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Şarm El-Şeyh - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İskenderiye - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Hurgada - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Şarm El-Şeyh: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Şarm El-Şeyh - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Tiran: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Tiran - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Saraybosna: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Saraybosna - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Tuzla: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Tuzla - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Sofya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Sofya - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Atina - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Atina: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Priştine - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Priştine: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İzmir - Üsküp: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Üsküp - İzmir: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Üsküp: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Üsküp - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Bükreş - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Bükreş: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Erivan - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Erivan: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Bakü: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Bakü - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Bakü: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Bakü - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Gence - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Gence: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Bakü - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Bakü: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Tiflis: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Tiflis - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Batum - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Batum: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Kutaisi: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Tiflis - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Aktau: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Viyana: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Viyana - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Viyana: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Viyana - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Kopenhag - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Kayseri - Köln: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Köln - Kayseri: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Kayseri - Düsseldorf: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - Kayseri: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Adana - Düsseldorf: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - Adana: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Köln - Diyarbakır: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Diyarbakır - Köln: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Berlin - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Berlin: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Köln - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Köln: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Düsseldorf: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Frankfurt: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Frankfurt - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Hamburg: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Hamburg - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Stuttgart: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Stuttgart - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Köln - Elazığ: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Elazığ - Köln: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Berlin - Gaziantep: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Köln - Gaziantep: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Gaziantep - Köln: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - Gaziantep: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Gaziantep - Düsseldorf: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Berlin - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Berlin: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Bremen - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Bremen: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Köln - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Köln: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Dortmund - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Dortmund: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Düsseldorf: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Frankfurt - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Frankfurt: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Hannover - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Hannover: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Hamburg - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Hamburg: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Münih - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Münih: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Nürnberg - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Nürnberg: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Stuttgart: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Stuttgart - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - Samsun: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - Trabzon: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Trabzon - Düsseldorf: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Rotterdam - Kayseri: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Amsterdam - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Eindhoven - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Rotterdam - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Basel - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Basel: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Cenevre - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Cenevre: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Zürih: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Zürih - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Bahreyn - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Bahreyn: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Erbil - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Amman - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Amman - Ankara: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Ankara - Amman: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Amman - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Kuveyt - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Kuveyt: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Beyrut: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Beyrut - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Beyrut - Adana: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Adana - Beyrut: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Dammam - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Riyad - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Abu Dabi - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Zagreb: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Zagreb - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Prag - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Prag: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Manchester - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Londra - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Lyon - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Marsilya - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Nice - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Nice: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Paris - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Budapeşte: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Milano - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Milano: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Bologna: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Roma - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Roma: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Venedik: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Venedik - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Oslo - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Bratislava - İstanbul: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Bratislava: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İstanbul - Stockholm: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İzmir - Berlin: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Berlin - İzmir: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İzmir - Köln: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Köln - İzmir: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İzmir - Düsseldorf: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - İzmir: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İzmir - Frankfurt: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Frankfurt - İzmir: Başlayan fiyatlarla €9,00
- İzmir - Stuttgart: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Stuttgart - İzmir: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Stockholm - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Stockholm: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Sharjah - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Sofya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Sofya - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Berlin: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Berlin - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Köln: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Köln - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Kopenhag: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Kopenhag - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Düsseldorf: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Düsseldorf - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Frankfurt: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Frankfurt - Antalya: Başlayan fiyatlarla €9,00
- Antalya - Hannover: Başlayan fiyatlarla €9