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Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Özgürlük Savaşçısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Özgürlük Savaşçısı konusu, özeti ve Özgürlük Savaşçısı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Özgürlük Savaşçısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Özgürlük Savaşçısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Özgürlük Savaşçısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Özgürlük Savaşçısı konusu nedir, Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kimler ve Özgürlük Savaşçısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kruglarda Kral Konreid (Burt Reynolds) ve kötülülükler lideri Gallian (Ray Liotta) arasında bitmek bilmeyen savaşta bir köylü olan ancak iyi dövüşçü olan Farmer Daimon (Jason Statham) karısının (Claire Forlani) kaçırılması ve oğlunun ölümünden sonra intikam yemini eder. Ve şimdi Farmer Daimon kral Konreid için Gallian gibi güçlü ve fantastik güçleri olan bir kötü adama karşı savaşmak zorunda kalacaktır. Ve oğlunu kaybetmesinden dolayı beslediği intikam duygusunu alarak yok etmeye çalışacaktır. Ancak Gallian'ın yarı hayvan savaşçılarına karşı Daimon ve adamlarının gücü, acaba o kadar güçlü olabilecek midir?

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale 2006 yılında galası yapılan, Almanya ve Rusya gibi ülkelerde vizyona erkenden girmiş ancak ABD'de 2008 yılının Ocak ayında vizyona girmiş, Dungeon Siege oyunundan yola çıkarak çekilmiş olan, Uwe Boll yönetmenliğinde fantastik bir aksiyon filmidir. Film, kötülükler lideri bir adama karşı savaşan bir köylünün öyküsünü anlatıyor. Filmde Jason Statham, Claire Forlani, Ray Liotta ve Burt Reynolds gibi isimler rol almaktadır. Çekimler Kanada'da tamamlanmıştır. Film Hessian film ödüllerinde özel ödül almıştır.

Ray Liotta - Gallian

Jason Statham - Çiftçi Daimon

Leelee Sobieski - Muriella

Brian J. White - Kumandan Tarish

Will Sanderson - Bastian

Ron Perlman - Norrick

Matthew Lillard - Dük Fallow

Burt Reynolds - Kral Konreid

Kristanna Loken - Elora

Claire Forlani - Solana

John Rhys Davies - Merick

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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