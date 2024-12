Özgür Özel'den CHP'li belediyelere haciz tepkisi: Vız gelir tırs gider

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen ''Anayasal Değerlerin Korunması'' paneline katıldı.

Burada yaptığı konuşmada CHP'libelediyelere haciz işlemi başlatılmasına tepki gösteren Özel, "Vız gelir tırs gider. Recep Tayyip Erdoğan gönlünden düştüğü vatandaşın gözünden de düşmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

"YEMEĞİ AK PARTİLİLER YİYECEK, FAİZİYLE HESABI CHP'LİLER ÖDEYECEK."

Özel'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde: "Vız gelir tırs gider. Şunu görsün herkes; Tayyip Bey 31 Mart seçimlerinin sonucunu gördü oradan ders almadı. 31 Ekim'de kendisinin önüne konulan anketleri gördü. Türkiye'de bütün CHP'li belediyelerden memnuniyet ortalaması yüzde 58. Seçildiğinden geride olan neredeyse hiç yok. Hepsi hep beraber seçildiklerinden çok ileri yerdeler. O yüzden çıldırıyor ve bunları durdurmamız gerekir diyor. Çünkü bu gidişat CHP'nin dürüst, temiz, halktan yana belediyecilik anlayışının CHP'yi nereye taşıdığını ve Türkiye'de kimi iktidara taşıdığını görüyor artık. Bunun için şöyle bir hatanın içindeler; vatandaşın 31 Mart'ta gördük ki gönlünden düşmüşler. Gönülden düştüysen gönlüne girmenin yolu çalışmak, daha çok çalışmak, rakiplerinden daha iyi işler yapmaktır. O zaman yeniden gönlüne girersin. Bunu yapmak yerine rakibine arkadan çelme çakmak, rakibinin yaptığı işlere bir şekilde engel olmak, hizmeti götüren belediye arabasının lastiğinin altına çivi koymak gibi bir işlere kalkışıyorsan eğer o zaman yani SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş hiç almamışsın bir kere de CHP'den faiziyle alacaksın, sonra da gelecek ay şirketlerin borçlarının faizlerini silip ana parayı böleceksin ama CHP'li belediyelerden parayı peşinen tahsil edeceksin. Yemeği AK Partililer yiyecek. Faiziyle hesabı CHP'liler ödeyecek. Vatandaş da buna sessiz kalacak öyle mi? Bu hazımsızlığı yaparsan sade gönlünden değil vatandaşın gözünden de düşersin. Gönülden düşmenin çaresi var gözden düşmenin çaresi yoktur.

"BUNU YAPANLAR 31 MART'TA GÖNLÜNDEN DÜŞTÜĞÜ MİLLETİN YAKINDA GÖZÜNDEN DÜŞECEKLER"

Ve bu yapılan işle Recep Tayyip Erdoğan gönlünden düştüğü vatandaşın gözünden de düşmeye başlamıştır. Çünkü vatandaş biliyor ki o parayı kesmesinin sebebi SGK değil. SGK olsa SGK 100 lira borç var bunun 10 lirası bütün belediyelerin toplam borcu 10 lira. 90 lira yandaş müteahhitlerin, yandaş büyük şirketlerin. O yüzden altı ayda bir açıklanması gereken SGK borcu yıllardır açıklanmıyor borçlular listesi. Açıkla görelim hangi müteahhit var birinci sırada, iki de hangi yandaş var, üçte hangi akraba var. Bütün bir liste AK Parti'ye müzahir AK Parti'nin dibinde, AK Parti'nin sırtını sıvazladıklarıyla dolu sadece yüzde 10'u bütün partilerin belediyelerinin borcu, o borcu haciz yapıyor öbürlerini gelecek ay faizini affedecek ana parayı bilmem kaça bölecek. Şimdi haciz etmese biz de yararlanacağız ondan. Peki bu haciz edilen para ne? Bu haciz edilen para bugün 450 öğrenciye Yenimahalle'de açılan kreşin parasıdır. O hizmetten rahatsız. Bu haciz edilen para Mansur Yavaş'ın kapattırdığı yoksulların veresiye defterlerinin parasıdır. Ondan rahatsızdır. Doğal gaz yardımının parasıdır. Bu para Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da beş yaşına, dört yaşına kadar çocuğu olan annelere verdiği anne kartıdır. İyi ki doğdun bebek parasının, okullarda yapılan temizliğin, Beyoğlu Belediyesi'nin pek çok belediyemizin okullarda dağıttığı ücretsiz suyun, her evin kapısına sabah konulan iki şişe sütün parasıdır. Bugün kastedilen para pandemide AKP'li belediyeler eli ayağına karışmışken kendiliklerinden harekete geçip pandemide kimseyi yalnız bırakmayan CHP'li belediyelerin 31 Mart'ta aldıkları desteği hazmedemeyenlerin kesmeye çalıştığı paradır. O parayla biz Aydın'da et dağıtıyoruz yoksullara, İzmir'de süt dağıtıyoruz, Türkiye'nin dört bir yanında kent lokantalarıyla yarım çorba fiyatına üç kap yemek ulaştırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında aşevleriyle, Ankara'da, Çankaya'da aşeviyle her gün yoksulların evine kadar yemek ulaştırıyoruz. Kastedilen para budur. Yoksa 'CHP SGK borcunu ödememiş.' AK Parti döneminden gelen borçlar, çıkarılan aflar. Bir tanesini de gelecek ay çıkaracaklar. Ödeyen belediye başkanına diğeri diyordu; 'niye ödüyorsun nasılsa af çıkıyor' diye. Şimdi bu paraları faiziyle bizden kesip hizmeti durdurmaya çalışıyorlar. Çok net olarak bir kez daha söylüyorum; bunu yapanlar 31 Mart'ta gönlünden düştüğü milletin yakında gözünden düşecekler ve bir daha asla ve asla ne milletin gözüne ne gönlüne girebilirler."