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Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli?

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Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen'in kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Bilgen'in kaç yaşında olduğu da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen'in kim olduğu, kökeni ve yaşına dair detaylar merak ediliyor. 1966 yılında Ankara'da doğan Bilgen, Türk diplomasisinin önemli isimlerinden biridir ve halihazırda Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Mustafa Levent Bilgen'in kim olduğu merak ediliyor. Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA LEVENT BİLGEN KİMDİR?

Mustafa Levent Bilgen 1966 yılında Ankara'da doğmuştur. Türk diplomat ve büyükelçidir. Halihazırda Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır. Mustafa Levent Bilgen, TED Ankara Koleji'ni tamamladıktan sonra lisans eğitimini ABD'de, George Mason Üniversitesi Yöneticilik Fakültesi'nde İşletme alanında gerçekleştirmiştir. Yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İş ve İşlemler konusunda yapmıştır.

Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli?Mustafa Levent Bilgen

MUSTAFA LEVENT BİLGEN'İN KARİYERİ

Büyükelçi Mustafa Levent Bilgen Kiev'deki görevine Ekim 2023'te başlamıştır. Ukrayna'ya atanmasından önce Büyükelçi Bilgen, Abu Dabi Büyükelçisi (2014- 2016) olarak görev yapmış ve eş zamanlı olarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı/IRENA Daimi Temsilciliği ile Şiddete Varan Aşırıcılık ile Mücadele Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi/HEDAYAH Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Evvelce New York Başkonsolosluğu (2011-2014) ve Toronto Kurucu Başkonsolosluğu (2009- 2011) görevlerini de ifa eden Büyükelçi Bilgen, diplomatik kariyeri boyunca Türkiye'nin Montreal'deki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (2009) ve New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin (2003- 2007) yanısıra, Pekin, Tel Aviv ve Ottawa gibi başkentlerde de çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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