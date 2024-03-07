Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ne kadar? Anketlere göre Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında ne kadar fark var?

Murat Kurum'un liderlik becerileri ve iddialı projeleri, seçmenler arasında önemli bir destek buluyor. Özellikle Kurum'un şehir planlamasına getirdiği yenilikçi yaklaşımlar anket sonuçlarında dikkat çekiyor. Diğer yandan, Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki başarıları ve şeffaf yönetim tarzı, seçmenlerin güvenini kazanmış durumda. İmamoğlu'nun sosyal projeleri ve kentsel gelişimi destekleyen politikaları da geniş bir destek buluyor. Peki, Anketlere göre Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında ne kadar fark var?

MURAT KURUM VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Son olarak ALF Araştırma şirketi İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 4 bin 400 kişiyle yapılan araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerin oranı yüzde 37,8 olurken, tercihini Murat Kurum'dan yana kullananların oranı ise yüzde 36,9 olarak belirlendi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'da yapılan son ankete göre; Ekrem İmamoğlu yarışı az farkla önde götürüyor. İmamoğlu'nun yüzde 37,8'lik kesimin desteğini aldığı ankette, Murat Kurum'a destek ise yüzde 36,9'da kaldı. Aynı ankette diğer adaylar ise yüzde 4 civarında oy aldı.

İSTANBUL SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8

Murat Kurum: Yüzde 36,9

Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,6

Buğra Kavuncu: Yüzde 4,3

Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4,1

Mehmet Altınöz: Yüzde 4

Diğer: Yüzde 5,2