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MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü?

MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü?
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Müge Anlı Ali Can Demirci öldürüldü mü ve Ali Can Demirci'yi kim öldürdü soruları gündeme geliyor. Üç çocuk babası Ali Can Demirci, Antalya'da kaybolmasının ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Ali Can Demirci'ye ne oldu? Ali Can Demirci olayı nedir? Ali Can Demirci nasıl kayboldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Ali Can Demirci kimdir, öldü mü ve nasıl kayboldu soruları merak ediliyor. Antalya'da kaybolan Ali Can Demirci'den 29 Haziran'dan itibaren haber alınamıyor. Ali Can Demirci öldü mü, öldürüldü mü ve Ali Can Demirci olayı nedir merak ediliyor. 30 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Ali Can Demirci olayını konu aldı. Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI NEDİR?

Üç çocuk babası 33 yaşındaki Alican Demirci, Antalya Konyaaltı sahilinde arkadaşlarıyla birlikteyken kayboldu. Ailesi, Alican'ın arkadaşları tarafından öldürüldüğünden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Bu kayıp olayını Müge Anlı ile Tatlı Sert programı inceliyor. Programda konuşan Alican Demirci'nin arkadaşları, Alican'ın telefonunun alındığını ve Konya'ya kaçıldığını öne sürerken, "Birileri onu alıkoymuş olabilir" iddialarında bulundu.

MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü?

ALİ CAN DEMİRCİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Alican Demirci'yi son gören arkadaşlarından Ali Keman, sabaha karşı saat 04.00 civarında Alican ve diğer bir arkadaşıyla buluştuklarını ifade etti. Keman, "Denize girdik ve ardından sızıp kaldım. Sahilde uyuya kalmışım. Alican, benim arkamdaydı" şeklinde konuştu. Diğer arkadaşı Necip Bey ise, Alican'ın başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini ve birileri tarafından alıkonulmuş olabileceğini dile getirdi. Arkadaşları, Alican'ın telefonunun alındığını ve Konya'ya kaçtıklarını da ekledi. Ayrıca, telefonda yapılan güncellemeler sırasında bazı mesajların silindiği bilgisi de paylaşıldı.

MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü?

Ailesi, 29 Haziran Cumartesi günü Antalya'nın Kemer ilçesindeki Konyaaltı bölgesinde kaybolan Alican Demirci için Müge Anlı'dan yardım talep etti. ATV ekranlarında yayınlanan programda, 25 Ekim tarihinde Alican Demirci'nin durumu yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, "Alican Demirci bulundu mu, öldürüldü mü?" gibi sorular sorarak olayla ilgili yeni gelişmeleri takip etmeye devam etti.

MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü?

Alican Demirci'nin son görüldüğü yer, Konyaaltı'ndaki ağaçlık alan oldu. Alican'ın yakın arkadaşı Hasan Hüseyin Keman, canlı yayında "Alican ile kavga ettik, onu öldürüp sahile gömdük!" itirafında bulunarak olayla ilgili şüpheleri artırdı. Bu itiraftan sonra acılı anne Nergis Demirci, "Kemiğine bile razıyım, benim kuzumu bul Müge kızım!" diyerek acısını ifade etti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Neslihan Güçlü, "bağlanan izleyici denizde beyaz mayolu birini gördüğünü söyledi. Hayvan deyip geçiştirdiler. Hayvanlar mayo mu giyiyor" dedi. Müge Anlı ve Rahmi, Özkan da çok büyük bir ihmalin olduğunu belirtti.

Arkadaşlarının yanından kaybolan gence ne oldu? 'Ali'nin Ali Can'a bağırdığını duydum'

İzleyici, o gün kavga ettiklerini, Ali'nin "sen kime şekil yapıyorsun" diyerek Ali Can'ın üzerine yürüdüğünü, kavga çıkınca tedirgin olup olay yerini terk ettiklerini anlattı.

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Şenol Bey'in iddiasına göre eski eşi 2005 yılında kızını alarak başka kişiye kaçtı. Eşim avcılara ablasına gitmek için benden izin aldı. Akşam eşimi arayıp ulaşamayınca anladım ki, kızımı da alıp kaçmış. 2 yıl sonra eşim beni aradı ben kaçmadım kaçırıldım dedi. "Kayınpederim 'kızım torunumu para karşılığında evlatlık verdi' dedi. Şenol Bey'in tek isteği 19 yıldır aradığı kızı Şengül'ün akıbetini öğrenmek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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