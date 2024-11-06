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Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli?

Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli?
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Melania Trump, Amerika'nın First Lady'si olarak tanınıyor. Kendisi hakkında merak edilenler arasında yaş, köken ve kimlik bilgileri bulunuyor. Melania Trump'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Melania Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski First Lady'si olarak tanınan, hakkında birçok detayın merak edildiği bir isimdir. Eski model ve mücevher tasarımcısı olan Melania Trump, özellikle kökeni, yaşı ve kimlik bilgileriyle dikkat çekiyor. Melania Trump'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MELANIA TRUMP KİMDİR?

26 Nisan 1970 tarihinde doğmuştur. Amerikalı eski model, mücevher ve saat tasarımcısıdır. Aynı zamanda ABD'nin 46. Başkanı Donald J. Trump'ın eşidir. Melania Trump, eski Yugoslavya (günümüzde Slovenya) doğumludur. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma izni elde etmiş ve 2006 yılında ABD vatandaşlığına geçmiştir. Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kazanmasıyla birlikte, First Lady olarak Beyaz Saray'a taşınmıştır. 2024 yılında ABD başkanlık seçimlerini 277 delege sayısına ulaşan Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Amerika tarihinde, 6. ABD First Lady'si Louisa Adams'tan sonra göçmen kökenli ikinci First Lady olma özelliğine sahiptir.

Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli?

DONALD TRUMP VE MELANIA KNAUSS NE ZAMAN EVLENDİ?

Donald Trump, 2005 yılında Sloven model Melania Knauss'la evlendi. Mart 2006'da oğulları Barron doğdu.

Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli?

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