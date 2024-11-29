Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

Mehti Şeren kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kaç yaşında, nereli? Mehti Şeren biyografisi!

Mehti Şeren kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kaç yaşında, nereli? Mehti Şeren biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW Çalar Saat programının konuğu Mehti Şeren oldu. Canlı yayın konuğu TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kimdir? Mehti Şeren kaç yaşında, nereli?

Mehti Şeren NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kimdir? Mehti Şeren kaç yaşında, nereli? Mehti Şeren biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kimdir? Mehti Şeren kaç yaşında, nereli? Mehti Şeren biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MEHTİ ŞEREN KİMDİR?

TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, gündeme gelen 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte paralarla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SAHTE PARA OLAYI NEDİR?

Yurt dışında basıldığı öne sürülen sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası gündeme damga vurdu. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların, bankamatik ve para sayma makinelerini bile yanıltabildiği ifade edilirken, Kapalıçarşı ve ülke genelindeki döviz bürolarında alarm seviyesi yükseltildi. Döviz büroları dolar alımlarını durdururken, sahte banknotlara karşı iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı. İlk sahte paraların Güneydoğu sınırından geldiği ve toplam meblağın 600 milyon doları bulabileceği iddiaları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımıyla ilgili soruşturma başlatırken, Merkez Bankası adli makamlarla koordineli çalıştığını ve sahteciliğe karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği ise ATM ve para sayma makinelerinde güncellemelerin yapıldığını duyurdu. Döviz Büroları Derneği iddialara tepki gösterirken, TÜYEMDER Başkanı Şeren piyasada sahte bin dolarlık bir durum olmadığını ve bir hafta içinde yalnızca iki sahte paraya rastladıklarını belirtti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
img

Müthiş geri dönüşün önüne geçen an
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.