Mehti Şeren kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kaç yaşında, nereli? Mehti Şeren biyografisi!

Mehti Şeren NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

MEHTİ ŞEREN KİMDİR?

TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, gündeme gelen 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte paralarla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SAHTE PARA OLAYI NEDİR?

Yurt dışında basıldığı öne sürülen sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası gündeme damga vurdu. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların, bankamatik ve para sayma makinelerini bile yanıltabildiği ifade edilirken, Kapalıçarşı ve ülke genelindeki döviz bürolarında alarm seviyesi yükseltildi. Döviz büroları dolar alımlarını durdururken, sahte banknotlara karşı iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı. İlk sahte paraların Güneydoğu sınırından geldiği ve toplam meblağın 600 milyon doları bulabileceği iddiaları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımıyla ilgili soruşturma başlatırken, Merkez Bankası adli makamlarla koordineli çalıştığını ve sahteciliğe karşı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği ise ATM ve para sayma makinelerinde güncellemelerin yapıldığını duyurdu. Döviz Büroları Derneği iddialara tepki gösterirken, TÜYEMDER Başkanı Şeren piyasada sahte bin dolarlık bir durum olmadığını ve bir hafta içinde yalnızca iki sahte paraya rastladıklarını belirtti.