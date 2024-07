MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ konusu ne? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti oyuncuları kim? #128250

Maymunlar Cehennemi : Şafak Vakti filminin detayları merak ediliyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Maymunlar Cehennemi : Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes), 2014 yapımı bir bilim kurgu filmi ve Maymunlar Cehennemi serisinin ikinci filmidir. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu ne? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti oyuncuları kim?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ KONUSU NE?

Film, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) filminde yaşanan olayların ardından, insanların büyük bir kısmının yok olduğu ve maymunların gelişmeye başladığı bir dünyayı anlatır. Filmde, Caesar adlı maymun lideri, diğer maymunlarla birlikte insanlarla barış içinde bir yaşam kurmayı amaçlamaktadır. Ancak, hem maymunlar hem de hayatta kalan insanlar arasında artan gerilim, bir çatışma ortamı yaratır.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCU KADROSU