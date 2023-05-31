Marmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldi

Malta bayraklı lüks "Azamara Onward" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 613 yolcu ve 430 personel bulunduğu belirtildi. Turistler Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve Dalyan Kaunos gezisine katıldı. Geminin akşam saatlerinde Girit Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.