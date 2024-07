Los Angelas'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angelas'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Los Angelas'ta Gizli Görev filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Los Angelas'ta Gizli Görev filmini izleyecek olanların merak ettiği Los Angelas'ta Gizli Görev konusu nedir, Los Angelas'ta Gizli Görev oyuncuları kimler ve Los Angelas'ta Gizli Görev özeti gibi konuları inceliyoruz.

LOS ANGELAS'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ KONUSU NEDİR?

Once Upon a Time in Venice, yönetmenlik çıkışında Mark Cullen'ın yönettiğive kardeşi Robb ile birlikte yazdığı2017 yapımı bir Amerikan suç komedi filmidir . Filmde Bruce Willis , Jason Momoa , John Goodman , Thomas Middleditch , Famke Janssen , Adam Goldberg ve Jessica Gomes rol almaktadır. Film, özel dedektif Steve Ford'u (Willis) ve asistanını (Middleditch) takip ediyor ve bunların birçoğu, özellikle Ford'un köpeğinin Spyder (Momoa) adlı bir çete lideri tarafından yakalanması gibi görevlerle karşı karşıya kalıyorlar.

Once Upon a Time in Venice, 16 Haziran 2017'de RLJ Entertainment tarafından sınırlı sayıda sinema salonunda ve isteğe bağlı video aracılığıyla gösterime girdi . Film eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler aldı.



LOS ANGELAS'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 16 Haziran 2017 (ABD)

Yönetmenleri: Mark Cullen, Robb Cullen

Bruce Willis , köpeği bir çete tarafından çalınan Los Angeles'lı özel dedektif Steve Ford rolünde.

Jason Momoa , köpeğinin güvenliği için Steve'i bazı işler yapmaya zorlayan uyuşturucu baronu Spyder rolünde.

John Goodman , Steve'in en iyi arkadaşı Dave Phillips rolünde.

Thomas Middleditch , Steve'in operasyonunda asistanı olan John rolünde.

Famke Janssen , Steve'in yengesi Katey Ford rolünde.

Adam Goldberg , Lew the Jew olarak bir emlak geliştiricisi

Jessica Gomes Nola rolünde

Stephanie Sigman , Spyder'ın kız arkadaşı Lupe rolünde.

Wood Harris Prens rolünde

Ken Davitian Yuri olarak

Victor Ortiz Chuy olarak

Elisabeth Röhm , Dave'in eski sevgilisi Anne Phillips rolünde

Adrian Martinez , Steve'e yardım etmek isteyen yerel bir pizza dükkanının sahibi olan Tino rolünde.

Christopher McDonald Bay Carter rolünde

Ron Funches Mocha rolünde

Sol Rodriguez

Kal Penn , market kasiyeri Rajeesh rolünde.

Emily Robinson Taylor olarak