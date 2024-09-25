LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu?
League of Legends (LOL) oyuncuları yeni sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. 2024 sezonunun başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Oyuncular, yeni sezonla birlikte gelecek olan güncellemeleri ve yenilikleri sabırsızlıkla bekliyor.
2024 League of Legends (LoL) yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Riot Games, her yıl olduğu gibi 2024 sezonu için de heyecanla takip edilen bir güncelleme dönemi planlıyor. Genellikle LoL yeni sezonları Ocak ayında başlıyor. 2023 sezonu da Ocak ayında başladığı için, 2024 sezonunun da Ocak ayında başlaması bekleniyor. Peki, LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...