LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu?

2024 League of Legends (LoL) yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Riot Games, her yıl olduğu gibi 2024 sezonu için de heyecanla takip edilen bir güncelleme dönemi planlıyor. Genellikle LoL yeni sezonları Ocak ayında başlıyor. 2023 sezonu da Ocak ayında başladığı için, 2024 sezonunun da Ocak ayında başlaması bekleniyor. Peki, LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

LOL YENİ SEZON NE ZAMAN?

LOL (League of Legends) 3. Dereceli mevsimi 25 Eylül 2024 saat 12.00'de başlayacak.

LOL YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Resmi bir açıklama yapılmadığı için tam tarih henüz kesinleşmedi. Riot Games, yeni sezon tarihini duyurduğunda, oyun içi güncellemeler, şampiyon değişiklikleri ve yeni içerikler gibi birçok yenilikle oyuncuları karşılayacaktır.