League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor?

League of Legends (LoL) oyununda yaşanan sorunlar genellikle çeşitli teknik nedenlerden kaynaklanabilir. Oyunun çöküp çökmediği merak ediliyor. Kullanıcılar yaşanan teknik aksaklığının sebebini merak ediyor. Peki, League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

LOL ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları League of Legends şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

LOL NEDİR?

League of Legends (LoL), Riot Games tarafından geliştirilen ve 2009 yılında piyasaya sürülen popüler bir çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunudur. Oyun, iki takımın karşı karşıya geldiği stratejik bir savaş alanında geçer. Her takım, haritada belirli bir hedefe ulaşmayı amaçlar. Oyuncular, "şampiyon" adı verilen karakterleri kontrol eder. Her şampiyonun benzersiz yetenekleri ve oynanış tarzları vardır.