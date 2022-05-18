Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? Kurtuluş Kuş şarkıları! - Haberler

Kurtuluş Kuş kim? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Kurtuluş Kuş hakkında Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş nereli, kaç yaşında? Kurtuluş Kuş şarkıları konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Kurtuluş Kuş hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

KURTULUŞ KUŞ KİMDİR?

Kurtuluş Kuş, 1997 yılında Karaman'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Ramazan Kuş'un oğludur.

Kurtuluş Kuş doğum tarihi : 1997

Kurtuluş Kuş kaç yaşında : 23 yaşında

Kurtuluş Kuş nereli : Karaman

Kurtuluş Kuş mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen

Kurtuluş Kuş, çocukluğundan beri müzikle ilgilenmektedir. Farklı şehirlerde müzik çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak "Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme" şarkısı oldukça beğeni topladı ve Youtube trendlerde 1. sıraya çıktı. Milyonlarca izlenmeli şarkıları bulunan Kurtuluş Kuş sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Kurtuluş Kuş'un instagramda toplamda 96 bin takipçisi mevcuttur. İnstagram hesabına "kurtuluskussss" adresinden ulaşabilirsiniz.

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