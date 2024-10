Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı?

Kredi kartı faiz vergisi ne kadar? Kredi kartı limit kesintisi yasalaştı mı? Kredi kartı limit vergisi ne zaman yürürlüğe girecek? Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi ne kadar olacak, yasalaştı mı? Ak Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sundu. Buna göre kredi kartı limiti 100.000 TL'yi geçen kişilerden 750 TL'lik bir kesinti yapılacağı konuşuldu. İşte kredi kartı limit vergisi hakkında merak edilenler haberimizde…

KREDİ KARTI LİMİT KESİNTİSİ NEDİR?

AK Parti'nin geçen hafta Meclis'e sunduğu ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifinin detayları netleşmeye başladı. Buna göre her yılın 5 Ocak gününde kartlardan kesinti yapılacak ve kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse de iade edilmeyecek. Öte yandan kesinti payları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

KREDİ KARTI LİMİT KESİNTİSİ NE KADAR?

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

KREDİ KARTI LİMİT VERGİSİ YASALAŞTI MI?

Vatandaşların tepkisine de neden olan torba yasa teklifinin detayları da netleşmeye başladı. Buna göre 750 liralık pay, kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak.

İlgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek. Kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek.