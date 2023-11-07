CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ikinci turda 812 oy alarak Genel Başkanlığa seçildi. Bu görevi 13 yıldır yürüten Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili mi, hangi ilden milletvekili oldu? Parti liderleri milletvekili mi? İşte detaylar…

CHP başkanlık seçimlerinde ilk turda, Özgür Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. Özel, ikinci turda 812 oy alarak Genel Başkanlığa seçildi. Özel, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde elimizdeki belediyeleri kazanarak büyük bir zafer elde edeceğiz ve yeni belediyeleri de ekleyeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.Peki, Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili mi, hangi ilden milletvekili oldu? Parti liderleri milletvekili mi?

KEMAL KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde Nazımiye, Tunceli'de doğan bir Türk ekonomist, bürokrat ve siyasetçidir. 2010-2023 yılları arasında Türkiye'de ana muhalefet lideri olarak görev yapmış ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2002-2015 yılları arasında İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır. Haziran 2015'te ise İzmir 2. Bölge milletvekili olarak meclise geri dönmüş ve bu görevi Mayıs 2023'e kadar sürdürmüştür.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HANGİ İLDEN MİLLETVEKİLİ OLDU?

Kılıçdaroğlu; 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul, 25., 26. ve 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.

PARTİ LİDERLERİ MİLLETVEKİLİ Mİ?

TBMM'nin 28. Dönemi'nde görev yapacak 15 partinin liderlerinden 8'i, milletvekili olarak da Meclis'te görev alacaklar. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı adayları olarak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili olarak Meclis'e katılmayacaklar.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu Ekonomist, Maliyeci ve Üst Düzey Kamu Yöneticisi; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi.

Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1948 İktisat Kongresi, Kayıtdışı Ekonomi ve Bürokraside Yeniden Yapılanma Gereği, İşsizlik Sigortası Kanunu-Yorum ve Açıklamalar adlı 3 kitabı, değişik gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıdır.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul, 25., 26. ve 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde Fransızca bilen Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.