Kayserililerin yeni mekanı: Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı

KAYSERİ - Kayseri'de hafta sonunda şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen vatandaşlar, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti.

Talas Belediyesi, Zincidere Mahallesi'nde 55 bin metrekarelik alanda atıl durumdaki sulama göledini 300 milyon TL'ye yenileyerek vatandaşların doğanın içerisinde rahat bir nefes alabileceği 100. Yıl Mesire Alanı'na çevirdi. Şehrin gürültüsünden uzak, doğal havası ile adeta Karadeniz'i andıran alan, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor. Kayserili birçok vatandaş hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek için Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na koştu. Böyle bir mekanı Kayseri'ye kazandırdıkları için Talas Belediyesine teşekkür eden Fatma Oruç, mesire alanının vatandaşların aileleri ile vakit geçirebilmeleri için güzel bir yer olduğunu söyleyerek, "Burası genel anlamda güzel olmuş. Şehir merkezine de yakın. Burada daha çok fotoğraf alanının olmasını isterdim. İnsanlar buraya gelip bol bol fotoğraf çekinip, aileleri ile güzel vakit geçirebilirler. Gayet hoş ve güzel. Buranın daha önce yapılış aşamalarını gördüm. Daha önceden burası çöplük gibiymiş ama güzel bir çalışmayla çok güzel bir yer olmuş. Gayet başarılı" ifadelerini kullandı.

Alanı sevdiğini kaydeden bir diğer vatandaşta, "Kayseri halkı için gezilip görülecek bir yer. Hoşumuza gitti. Buranın eksisini göremedik ama artısı var" şeklinde konuştu.