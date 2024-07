Kadir Can Abdik kimdir? Kadir Can Abdik nereli, kaç yaşında? Kadir Can Abdik babası kim?

Kadir Can Abdik nereli, kaç yaşında? Kadir Can Abdik kimdir? Kadir Can Abdik babası kim? Kadir Can Abdik evli mi, çocuğu var mı sorularının cevabı detaylarıyla haberimizde…

KADİR CAN ABDİK KİMDİR?

Kadir Can Abdik, Şişli Terakki Lisesi'nde okumuş, ardından Bellerbys College'da hazırlık eğitimi almıştır. İşletme alanındaki eğitimine Coventry University London'da devam etmiştir. Lisans eğitimini University of Roehampton'da İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyer odaklı olan Abdik, 2021 yılında University of Law'da Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

2019 yılında BinBin markasını kurarak elektrikli scooter kiralama sektörüne giren Kadir Can Abdik, Türkiye genelinde birçok şehirde faaliyet göstermektedir. Girişimcilik alanında başarılara imza atan Abdik, iletişim ve strateji yetenekleriyle sektörde kendini kanıtlamıştır.

Trabzon kökenli Abdik ailesinin en büyük veliahtı olan Kadir Can Abdik, Büşra Nur Yılmaz ile Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyılan nikahla evlenmiştir.