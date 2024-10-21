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John Wick 5 ne zaman çıkacak? John Wick 5 vizon tarihi belli mi?

John Wick 5 ne zaman çıkacak? John Wick 5 vizon tarihi belli mi?
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"John Wick 4"ün sonrası hayranlar bu filmin bir son olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, John Wick 5 ne zaman çıkacak? John Wick 5 vizon tarihi belli mi?

Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick 4'ün dünya çapındaki gişe başarısının ardından, yapım şirketinden serinin hayranlarına beşinci film müjdesi geldi. Peki, John Wick 5 ne zaman çıkacak? John Wick 5 vizon tarihi belli mi?

JOHN WİCK 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

John Wick evreninin genişlemesi de hız kesmeden devam ediyor. 2023'te yayınlanan The Continental: From the World of John Wick dizisi, yan ürünlerin ilkiydi. 2025'te vizyona girecek olan John Wick Presents: Ballerina filmi ise Ana de Armas'ı başrolde görecek. Ayrıca, Chapter 4'ün sonrasında geçen ve Donnie Yen'in canlandırdığı Caine karakterini merkeze alan yeni bir proje de duyuruldu. Son olarak Under the High Table adlı bir dizinin da yolda olduğu açıklandı.

Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre John Wick 5'in hazırlıklarına başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Richtman filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını söylüyor. Üstelik serinin yıldızı olan Keanu Reeves yine başrolde olacak.

Lionsgate stüdyosu sadece ana seriyi 5. filmle devam ettirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu franchise'ı daha da büyütecek. John Wick serisinin ilk spin-off filmi olan Ballerina, önümüzdeki yaz sinemaseverlerle buluşacak. Filmin başrolünde Ana de Armas olacak. Öte yandan bu evrende geçen bir de dizi hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ekrana gelen The Continental'ın aksine bu bir mini değil, uzun soluklu bir dizi olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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