İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Şubat Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Şubat Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri!
12 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU MAH
|12.02.2024 saat 12:00ile 16:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|259 SOKAK İLE DUMLUPINAR CD KAVŞAĞINDA 150 DF ANA BORU DEPLASESİ YAPILICAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİ ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. KESİNTİDEN MANSUROĞLU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLİNİCEKTİR.
|BEYDAĞ
|YAĞCILAR
|12.02.2024 saat 10:30ile 13:45 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|BEYDAĞ İLÇESİ YAĞCILAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN VANA ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BUCA
|GÖKSU, YEŞİLBAĞLAR
|12.02.2024 saat 15:55ile 16:55 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|BÖLGE SAYACI BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI
|KİRAZ
|YENİ
|12.02.2024 saat 11:45ile 16:00 arasındayaklaşık 4 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YENİ MAHALLEDE KYK YURT YAPIMINDA MÜTEAHHİT FİRMANINANA BORU HATTINA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KONAK
|ZAFERTEPE, ÇİMENTEPE, KOCATEPE, AZİZİYE, DUATEPE, SELÇUK, HASAN ÖZDEMİR, TINAZTEPE, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE
|12.02.2024 saat 15:50ile 16:50 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|600-42 ÖNÜ
|MENEMEN
|İSTİKLAL, 29 EKİM, 9 EYLÜL
|12.02.2024 saat 11:15ile 16:15 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|( EKİP ÇALIŞMASI)
|TORBALI
|YEDİ EYLÜL
|12.02.2024 saat 16:00ile 17:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESINTISI