İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı kaç rekat? İstihareye nasıl yatılır?

İstihare namazı, bir konuda Allah'ın yol göstermesini dilemek amacıyla kılınan ve ardından istihare duası edilen özel bir namazdır. İstihare, "hayır istemek" anlamına gelir ve bir işin hayırlı olup olmadığını öğrenmek için yapılır. İşte istihare namazının kılınışı, rekat sayısı ve istihareye yatma hakkında detaylı bilgiler...

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet:

Namaza başlarken, "Niyet ettim Allah rızası için istihare namazını kılmaya" diyerek niyet edilir.

Birinci Rekat:

Niyet ettikten sonra eller tekbir getirerek (Allahu Ekber) bağlanır.

Sübhaneke duası okunur.

Fatiha suresi okunur.

Fatiha'dan sonra Kuran'dan bir sure (genellikle Kafirun Suresi) okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

İkinci Rekat:

Ayağa kalkılır ve Fatiha suresi okunur.

Fatiha'dan sonra Kuran'dan bir sure (genellikle İhlas Suresi) okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Tahiyyat, Salli-Barik duaları ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

İSTİHARE NAMAZI KAÇ REKAT?

İstihare namazı iki rekattır.

İSTİHAREYE NASIL YATILIR?

İstihare namazı kılındıktan sonra istihare duası yapılır ve istihareye yatılır. İstihareye yatmak, Allah'tan bir rüya veya kalbe gelen bir his yoluyla yol gösterici bir işaret beklemek anlamına gelir.

İSTİHARE DUASI

İstihare namazından sonra şu dua okunur:

"Allahümme innî estehîruke bi' ilmike ve estakdiruke bi' kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azîm. Fe inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente allâmü'l-ğuyûb. Allahümme in künte ta'lemü enne hâze'l-emre hayrun lî fî dînî ve maâşî ve âkıbeti emrî (ev kale: Âcil-i emrî ve âcilih), fakdirhû lî ve yessirhû lî, sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta'lemü enne hâze'l-emre şerrun lî fî dînî ve maâşî ve âkıbeti emrî (ev kale: Âcil-i emrî ve âcilih), fasrifhû annî vasrifnî anhû. Vâkdir lî el-hayra haysu kâne sümme ardınî bihi."

Anlamı:

"Allah'ım! Senin ilminle senden hayır dilerim, senin kudretinle güç ve kuvvet dilerim ve senin yüce lütfunu isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen gaybları bilensin. Allah'ım! Bu işin (bu niyetin) benim dinim, dünyam ve ahiret akıbetim için hayırlı olduğunu biliyorsan onu bana nasip et, kolaylaştır ve mübarek kıl. Eğer bu işin (bu niyetin) benim dinim, dünyam ve ahiret akıbetim için şerli olduğunu biliyorsan onu benden uzaklaştır, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu bana takdir et ve onunla beni razı kıl."