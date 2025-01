İstanbul Now TV kimin, sahibi kim?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, FOX TV'nin NOW TV olarak değişen yeni logosunun, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanıdıklarını açıkladı. Peki, İstanbul Now TV kimin, sahibi kim?

İSTANBUL NOW TV KİMİN, SAHİBİ KİM?

Keser ayrıca, yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa NOW TV'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisansının iptal edilebileceğini de ekledi.

RTÜK üyesi Keser, X hesabından bugün yaptığı "FOX TV'den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV'ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Now TV hakkında:

İstanbul Now TV resmi web sayfasında henüz künye bilgileri bulunmuyor.