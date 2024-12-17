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İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı?

İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı?
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RAMS Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü deplasmanda oynanacak zorlu Eyüpspor maçı öncesinde kalede de kriz yaşanıyor. Peki, İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı?

İrfan Can Eğribayat oynayacak mı? RAMS Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü deplasmanda oynanacak zorlu Eyüpspor maçı öncesinde kalede de kriz yaşanıyor. Peki, İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Detaylar...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT EYÜPSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor. İrfan Can Eğribayat'ın ardından Dominik Livakovic'in de sakatlanmasının ardından İrfan Can'ın Eyüpspor maçına yetiştirilmesi için sağlık heyeti tarafından seferberlik ilan edildi. 26 yaşındaki eldiven yetiştirilemezse kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak.

İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Başakşehir mücadelesinin ilk yarısında Dominik Livakovic sakatlanınca kaleye 21 yaşındaki Ertuğrul Çetin geçmişti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, Livakovic'in Eyüp maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından tüm gözler İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin'e çevrildi. İrfan Can Eğribayat'ı zorlu maça yetiştirmek için sağlık heyeti adeta seferler olurken, teknik heyetin de olumsuz bir gelişme için hafta boyunca Ertuğrul Çetin ile özel olarak ilgileneceği bildirildi. İrfan Can yetişmezse kaleyi Ertuğrul koruyacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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