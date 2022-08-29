Irak'ta neler oluyor, neden sokağa çıkma yasağı var? (VİDEO) 29 Ağustos Pazartesi Irak'ta neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi?

Son dakika gelen haberlere göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar, Irak'ta ne oluyor, neden sokağa çıkma yasağı var? 29 Ağustos Pazartesi Irak'ta neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? merak etti. Peki, Irak'ta neler oluyor 2022? İşte detaylar...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak Mukteda es-Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Peki, Irak'ta neler oluyor? Irak'ta neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Irak'taki son dakika gelişmeleri nelerdir? Irak Cumhurbaşkanı kimdir? Ayrıntılar sizlerle...

IRAK'TA NELER OLUYOR?

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçilerinin, yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde sürdürdüğü oturma eylemlerini yargı binası önüne taşıması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi ve Sadr ile yargıyı karşı karşıya getirdi. Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yüksek Yargı Konseyi binası önünde toplanarak beklenmedik bir şekilde oturma eylemi başlattı. Bu kişiler, çok kısa sürede yargı önünde renkli çadırlarını kurarak, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın istifasını istedi. Sadr'ın talimatları ve bilgisi dahilinde yapılan "eylem alanını genişletme" olayı, inatçılığıyla tanınan Sadr ile yargı erkinin karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Ülkedeki siyasi liderler ve yargıdan gelen tepkiler sonrası Sadr, yargı önündeki eyleme son verilmesini istemişti. Sadr'ın eylemcileri yargı önünden çekilse de liderlerinin verdiği talimat gereğince çadırlarını bu alandan sökmedi.

"SİYASETTEN ÇEKİLDİĞİMİ İLAN EDİYORUM"

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurdu. Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

IRAK'TA NEDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ?

Bu gelişmenin ardından Sadr destekçileri eylem başlattı. Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak eylemcilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiği öğrenildi. Bölgede karışıklık sürüyor.

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı. Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.