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İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır?

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iPhone kullanıcıları için deprem uyarı sistemi olup olmadığı ve bu sistemin nasıl aktif hale getirileceği merak konusu. İos deprem uyarı sistemi var mı merak konusu oldu. Peki, İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? İşte detaylar...

Apple'ın iOS işletim sistemi, kullanıcılarına deprem öncesi uyarı gönderme özelliğine sahip. Bu özellik, doğal afetler konusunda erken uyarı almayı sağlayarak kişilerin kendilerini koruma olanağı sunar. Bu özelliği aktif hale getirmek için iPhone ayarlar menüsünden bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Peki, İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? Detaylar haberimizde...

İOS DEPREM UYARI SİSTEMİ VAR MI?

iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad cihazlarında, Apple'ın doğrudan bir deprem uyarı sistemi bulunmamaktadır. Ancak, bazı ülkelerde deprem uyarı sistemleri kurulmuş durumdadır ve bu sistemlerle entegre çalışan uygulamalar ve servisler mevcuttur. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Wireless Emergency Alerts (WEA) sistemi aracılığıyla deprem uyarıları cep telefonlarına gönderilebilmektedir. Bu uyarılar, FEMA (Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı) tarafından yönetilen ve deprem acil durumlarına karşı uyarılar içeren bir hükümet sistemi olan ShakeAlert ile işbirliği yapmaktadır.

İPHONE DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

iPhone'da acil durum ve hükümet duyuruları almak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

  • Ayarlar > Bildirimler
  • Ekranın en altına kaydırın.
  • Hükümet Uyarıları'nın bölümünde ilgili uyarı türünü açın
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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