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İnsigne Beşiktaş'a gelecek mi?

İnsigne Beşiktaş'a gelecek mi?
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Devre arasını sessiz geçiren Beşiktaş, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, MLS'te forma giyen Lorenzo Insigne ile ilgileniyor. Peki, İnsigne Beşiktaş'a gelecek mi?

Transfer hareketliliğinin sürdüğü Süper Lig'de gündeme gelen son isim Lorenzo Insigne oldu. Süper Lig devi, İtalyan yıldızı yeniden Avrupa'ya getirmek adına temaslara başladı. İnsigne Beşiktaş'a gelecek mi?

İNSİGNE BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

İtalya basınından Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar kariyerine Amerika MLS ligin'de devam eden Lorenzo Insigne'yi gözüne kestirdi.

MLS ekiplerinden Toronto formasını terleten 33 yaşındaki İtalyan yıldızı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

DI MARZIO AÇIKLADI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, MLS takımlarından Toronto FC forması giyen İtalyan sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı.

ÖNCELİĞİ İTALYA'YA DÖNMEK

Futbol hayatını yaklaşık 2.5 yıldır ABD'de sürdüren 33 yaşındaki yıldız futbolcunun önceliğinin İtalya'ya dönmek olduğu, bu sebeple 3 Şubat'a kadar (İtalya'da transfer döneminin kapanacağı tarih) ülkesinden gelebilecek teklifleri bekleyeceği, ardından diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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