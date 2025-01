Transfer hareketliliğinin sürdüğü Süper Lig'de gündeme gelen son isim Lorenzo Insigne oldu. Süper Lig devi, İtalyan yıldızı yeniden Avrupa'ya getirmek adına temaslara başladı. İnsigne Beşiktaş'a gelecek mi?

İtalya basınından Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar kariyerine Amerika MLS ligin'de devam eden Lorenzo Insigne'yi gözüne kestirdi.

MLS ekiplerinden Toronto formasını terleten 33 yaşındaki İtalyan yıldızı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, MLS takımlarından Toronto FC forması giyen İtalyan sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı.

Futbol hayatını yaklaşık 2.5 yıldır ABD'de sürdüren 33 yaşındaki yıldız futbolcunun önceliğinin İtalya'ya dönmek olduğu, bu sebeple 3 Şubat'a kadar (İtalya'da transfer döneminin kapanacağı tarih) ülkesinden gelebilecek teklifleri bekleyeceği, ardından diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

OH MY LORENZO INSIGNE! ??



An absolute banger for his second goal in two weeks for @TorontoFC. ?? pic.twitter.com/Fbb1t2SrfK