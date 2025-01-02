Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu?
"Hudutsuz Sevda" dizisinin yeni bölümüyle ilgili merak edilen sorular izleyicilerin gündeminde yer alıyor. "Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?" ve "Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu?" gibi sorular sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Dizinin yayın tarihiyle ilgili detaylar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Now TV ekranlarında yayınlanan "Hudutsuz Sevda", her hafta heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak yılbaşı haftasından dolayı, "Hudutsuz Sevda bu akşam var mı?" sorusunu gündeme getirdi. İzleyiciler, yayın tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. "Hudutsuz Sevda" yeni bölümlerinde sürpriz gelişmelerle dikkat çekmeye devam ederken, dizi takipçileri yayın gününü öğrenmek için NOW TV'nin güncel yayın akışını takip ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...
HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hudutsuz Sevda dizisinin 48. bölümünün 9 Ocak Perşembe günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda (tekrar)
23.15 Yabani
02.00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel
02.45 Ruhun Duymaz
04.30 Bay Yanlış
05.30 Şahane Hayatım