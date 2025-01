Now TV ekranlarında yayınlanan "Hudutsuz Sevda", her hafta heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak yılbaşı haftasından dolayı, "Hudutsuz Sevda bu akşam var mı?" sorusunu gündeme getirdi. İzleyiciler, yayın tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. "Hudutsuz Sevda" yeni bölümlerinde sürpriz gelişmelerle dikkat çekmeye devam ederken, dizi takipçileri yayın gününü öğrenmek için NOW TV'nin güncel yayın akışını takip ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin 48. bölümünün 9 Ocak Perşembe günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda (tekrar)

23.15 Yabani

02.00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

02.45 Ruhun Duymaz

04.30 Bay Yanlış

05.30 Şahane Hayatım