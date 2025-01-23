Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından yayınlanmayacağı yönünde karar alındı. Hudutsuz Sevda, Now TV'nin yayın akışından çıkarıldı. Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı yok mu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Erkan Can, Caner Kurtaran, Engin Benli gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi her Perşembe akşamı Now Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
HUDUTSUZ SEVDA NEDEN YOK?
Hudutsuz Sevda yeni bölümü, 23 Ocak 2025 Perşembe yani bu akşam yayınlanmayacak. İlgiyle takip edilen Hudutsuz Sevda tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.
Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından yayınlanmayacağı yönünde karar alındı. Hudutsuz Sevda, Now TV'nin yayın akışından çıkarıldı.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda - tekrar
23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02.15 Adım Farah
04.30 Memet Özer ile Mutfakta
05.45 Şahane Hayatım
HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULAR KİM?
Başroller
Deniz Can Aktaş – Halil İbrahim Karasu: Babasını kaybeden ve memleketinden uzak kalan, ancak geçmişle yüzleşmek için Karadeniz'e dönen bir genç.
Miray Daner – Zeynep Leto Karasu: Halil İbrahim'in hayatına aniden giren ve tüm dengeleri değiştiren kadın.
Yardımcı Oyuncular
Burak Sevinç – Fikret Leto
Asuman Dabak – Nedime Marten Leto
Naz Çağla Irmak – Edanur Karaçamlı
Mazhar Alican Uğur – Osman Baloğlu
Hülya Şen – Zuhal Kayatan Kulpa
Mehmet Korhan Fırat – Oğuz Soykan