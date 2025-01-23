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Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından yayınlanmayacağı yönünde karar alındı. Hudutsuz Sevda, Now TV'nin yayın akışından çıkarıldı. Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı yok mu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Erkan Can, Caner Kurtaran, Engin Benli gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi her Perşembe akşamı Now Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HUDUTSUZ SEVDA NEDEN YOK?

Hudutsuz Sevda yeni bölümü, 23 Ocak 2025 Perşembe yani bu akşam yayınlanmayacak. İlgiyle takip edilen Hudutsuz Sevda tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün Bolu'da meydana gelen yangın faciasının ardından yayınlanmayacağı yönünde karar alındı. Hudutsuz Sevda, Now TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda - tekrar

23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02.15 Adım Farah

04.30 Memet Özer ile Mutfakta

05.45 Şahane Hayatım

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULAR KİM?
Başroller

Deniz Can Aktaş – Halil İbrahim Karasu: Babasını kaybeden ve memleketinden uzak kalan, ancak geçmişle yüzleşmek için Karadeniz'e dönen bir genç.

Miray Daner – Zeynep Leto Karasu: Halil İbrahim'in hayatına aniden giren ve tüm dengeleri değiştiren kadın.

Yardımcı Oyuncular

Burak Sevinç – Fikret Leto

Asuman Dabak – Nedime Marten Leto

Naz Çağla Irmak – Edanur Karaçamlı

Mazhar Alican Uğur – Osman Baloğlu

Hülya Şen – Zuhal Kayatan Kulpa

Mehmet Korhan Fırat – Oğuz Soykan

Osman DEMİR
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