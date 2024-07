HOUSE OF THE DRAGON İZLEME LİNKİ | House of the dragon 2. Sezon 4. Bölüm izle! House of the dragon konusu ne?

House of the dragons dizisinin yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. Dizi, Westeros'un zengin tarihini ve irfanını keşfetmeyi, Targaryen hanedanının ve onun Yedi Krallık üzerindeki etkisinin daha derinlemesine anlaşılmasını amaçlıyor. Peki, House of the dragon 2 sezon 4 bölüm izle! House of the dragon konusu ne?

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NE?

"House of the Dragon", George R.R. Martin'in "Fire & Blood" adlı kitabından uyarlanan, oldukça popüler olan "Game Of Thrones"un ön bölüm dizisidir. Dizi, Game of Thrones'taki olayların yaklaşık 200 yıl öncesinde geçiyor ve Targaryen Hanesi'nin tarihine odaklanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON 4. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Bu bölümde, Rhaenyra ve Daemon'un yokluğunda, Rhaenys Kara Konsey'i istikrara kavuşturmaya çalışırken Sör Criston Cole, Taç Toprakları'na bir sefer başlatır ve Aemond, Aegon'un Kral'ın Şehri'ndeki otoritesini baltalar.