ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni gümrük tarifeleri dünya piyasalarında deprem etkisi yarattı. Döviz ve altında sert düşüşler görülürken, dünya borsaları ise çakıldı.

TRUMP, VERGİLERİ 90 GÜN ASKIYA ALDI

Daha önce vergilerden geri adım atmayacaklarını açıklayan Trump kararından vazgeçti. Trump, 90 gün tüm ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı.

ÇİN HARİÇ TUTULDU

Öte yandan Trump, kendilerine yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayan Çin'in vergisini ise yüzde 125'e çıkardı. Trump, Çin'in vergilerin askıya alınması kararından hariç tutulduğunu söyledi.

"TARİFELERE İNSANLAR KORKTUKLARI İÇİN ARA VERDİM"

Trump, yeni kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, "Tarifelere insanlar korktuğu için ara verdim" ifadelerini kullandı. AB ve Çin ile anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü belirten Trump, "Çin anlaşmak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor" dedi.

ABD'NİN UYGULADIĞI GÜMRÜK TARİFELERİ

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.