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Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın kimdir? Abdulkadir Aydın kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydın biyografisi!

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın biyografisi ve kişisel bilgileri merak konusu oldu. Aydın'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın kimdir? Abdulkadir Aydın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...