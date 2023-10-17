Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın kimdir? Abdulkadir Aydın kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydın biyografisi!
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Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın biyografisi ve kişisel bilgileri merak konusu oldu. Aydın'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın kimdir? Abdulkadir Aydın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Erzurum'un Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Horasan Belediye Başkanı hakkında detaylar sorgulatılıyor. Abdulkadir Aydın kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın kimdir? Abdulkadir Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
ABDULKADİR AYDIN KİMDİR?
Abdulkadir Aydın, 1961 tarihinde Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Horasan İnkılap İlkokulunda, ortaokulu Aras Ortaokulunda, liseyi ise Horasan Lisesinde tamamlamıştır. 2014 ve 2019 yerel seçimlerde seçimi kazanarak Horasan Belediye Başkan adayı olmuştur.