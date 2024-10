Gökhan Günaydın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın biyografisi!

Gökhan Günaydın NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor.

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Gökhan Günaydın, 21 Mayıs 1964 yılında Amasya'da doğdu. Türk hukukçu, mühendis ve siyasetçi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. TODAİE Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı. Çeşitli Uzmanlık sertifikaları sahibidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve doçent unvanlarıyla dersler vermiştir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günaydın, evlidir. 2010 yılından kısa bir CHP Genel Sekreter yardımcılığı üstlendi ve 2010 Aralık ayından itibaren Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır.

24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisinde uzun yıllar parti meclisi üyeliği, genel sekreter yardımcılığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde CHP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.