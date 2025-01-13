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Finale girmeyen büte girebilir mi?

Finale girmeyen büte girebilir mi?
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Herhangi bir sebepten veya çalışamadığı için finale girmeden direkt olarak büt sınavına girmek isteyen üniversite? öğrencileri finalin büt yerine geçip geçmediğini merak ediyor. Peki, Finale girmeyen büte girebilir mi?

Finale girmeyen büte girebilir mi sorusu pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin merak ettiği konulardan birisi de finale girmeden büte girilebilir mi konusu, final sınavlarının akabinde merak konusu oluyor. Finale girmeyen büte girebilir mi?

FİNALE GİRMEDEN BÜTE GİRİLİR Mİ?

Üniversitelerde güz dönemi dönem sonu sınavı ya da final sınavı bu aralık ocak aylarında yapılıyor.

Yakınlaşan sınav tarihleri veya geçen final sınavına herhangi bir sebepten girmeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girip giremeyeceklerini araştırmaya başladı.

Bütünleme sınavı girme koşulları üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde sınav sistemi her birisinde farklı şekilde işliyor. Her üniversitenin kendi politikası ve kuralları doğrulusunda kararlar alınıyor. Bazı üniversitelerde öğrenciler devamsızlıktan kalmamak şartı ile büte girebilir. Bütünleme sınavı, final sınavı gibidir. Final sınavına katılım sağlayamayan öğrenciler, bunun telafisi olarak bütünleme sınavına girebilmektedir. Bütünleme sınavından alınan not ile birlikte dersten geçmeleri mümkündür.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRME KOŞULU

Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerine kayıt yaptırmış, ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere, FF harf notu aldıkları derslere sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olmaları koşuluyla, bahar yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra yılda bir kereye mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavına girme hakkı tanınır.

AUZEF'TE FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ?

AUZEF tarafından bütünleme sınavı için yapılan açıklama "Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır. Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır." şeklinde. Buna göre finale girme şartı yok.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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