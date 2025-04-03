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AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Türkiye'de yapılacak

AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Türkiye'de yapılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na katıldı. Bakan Şimşek, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nın bir sonraki buluşmasına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK, TÜRKİYE--AB EKONOMİK DİYALOĞU TOPLANTISI'NA KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliğinin oluştuğunu, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Türkiye'de yapılacak

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de başlayan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi. Toplantıyı 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı atmosferde gerçekleştirdiklerine değinen Şimşek, "AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda, ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Türkiye'de yapılacak

Şimşek, Gümrük Birliğinin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususlarının da ele alındığını belirterek, "Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı." bilgisini paylaştı.

AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Türkiye'de yapılacak

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Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMr Camel:

Ab gidecek türkiyedeki hukuksuz olayları insanlara nasıl anlatacaksın nasıl yatırımcı getireceksin

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Haber YorumlarıShef :

Şimdi Özel ve tayfası AB’ye de mobbing uygular, ama gerçi onlara bir şey yapamaz, yaparsa Türkiye’yi kime şikayet edecek?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

BİR SONRAKİ TOPLANTININ TÜRKİYEDE YAPILMASI ÇOK GÜZEL OLUR BENCE BUNUN İÇİN EN UYGUN YER SİLİVRİ YERLEŞKESİ KAMPÜSÜ TOPLANTI SALONLARIDIR KİMBİLİR BELKİ ORADA ÜMİT ÖZDAĞ,EKREM İMAMOĞLUNADA DENK GELİRLER

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