İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi. Gazze'ye destek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Peki, Filistin mitingine kaç kişi katıldı? 28 Ekim AK Parti'nin Büyük Filistin Mitingi'ne kaç kişi katıldı, kaç kişi vardı?

Filistin mitingine kaç kişi katıldı? İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi. Gazze'ye destek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Peki, Filistin mitingine kaç kişi katıldı? 28 Ekim AK Parti'nin Büyük Filistin Mitingi'ne kaç kişi katıldı, kaç kişi vardı? Detaylar...

FİLİSTİN MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenleniyor. Katılımın yoğun olduğu miting alanına Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle geldi. Büyük Filistin Mitingi'ne kaç kişinin katıldığı henüz açıklanmadı. Ancak ilk gelen bilgilere göre alanın tamamen dolduğu yönünde.

Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı dolduruyor.

Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanına geliyor.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla katıldığı mitinge, engellilerin de tekerlekli sandalyeleriyle geldiği görüldü.

Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.

Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan atıyor.

Miting programının başlamasıyla sanatçı Resul Aydemir sahne aldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili eserlerini seslendiren Aydemir, Filistinliler için de dua etti. Katılımcılar da seslendirilen eserlere eşlik etti.

Aydemir'in ardından sanatçı Maher Zain, boyunlarında Filistin bayrağı renklerinin olduğu atkılar bulunan çocuklarla platforma çıkarak sahne aldı.

Sahnenin her iki yanındaki led ekranlara "#United4Palestin" yazısı ile Türk ve Filistin bayrakları yansıtılıyor. Alandaki diğer led ekranlarda ise Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları gösteriliyor.

Program saatinin yaklaşmasıyla M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Atatürk Havalimanı durağında inen vatandaşlar, kalabalık gruplar halinde yürüyerek miting alanına ulaşmaya çalışıyor. İstasyondaki güvenlik görevlileri de megafonlarla yaptıkları anonslarla katılımcıları yönlendiriyor.

Vatandaşların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden kaldırılan otobüsler de yoğun şekilde alana giriş yapıyor.

Öte yandan, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığının organizasyonunda ilçedeki 21 mahalleden 73 otobüs ve minibüs, miting alanına hareket etti.

Saat 15.00'te başlaması planlanan mitingde, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

Ayrıca, farklı ülkelerden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri ile sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından isimler miting de yer alacak.

Mitingi takip edecek ulusal ve uluslararası basın mensupları için alana 60 metre uzunluğunda iki katlı özel basın platformu hazırlandı. Platformda, medya kuruluşları için 60 ayrı bölüm oluşturuldu.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ilgi gösterdiği mitinge, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde uluslararası basın kuruluşları da akreditasyon yaptırdı. Basın mensupları, sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerine ayrılan alanda yayın yapmaya başladı.