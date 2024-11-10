Üye Girişi
Haberler

Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi

Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Mourinho'nun Türk futboluna hakaret ettiğini belirten tecrübeli kaleci, "Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir" dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Samsunspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

"SAMSUNSPOR MÜKEMMEL"

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için, iki büyük maç oynadık ve kazandık. Samsunspor sezona mükemmel başladı, mükemmel götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNA HAKARETLER EDİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine tepki gösteren Uruguaylı eldiven, "Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar." dedi.

"İSTEMİYORSA GİDEBİLİR"

Muslera, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"BİRAZ DAHA TARAFSIZ BAKILMASI GEREK"

Uruguaylı kaleci, "Türk futbolunu ileriye götüren, Avrupa'da temsil eden insanların biraz daha kollanması, biraz daha en azından tarafsız bir şekilde bakılması gerektiğine inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Çankaya" çıkışı

 Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması

En yakınındaki isim, özel görüntülerle tehdit etti
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHalit:

Lan sen kimsin Mourinho gitsin gibi laflar ediyon?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErman Günaydın:

hala kollanmak istiyoru :)) adam 17 kupanın en az 10unu kollanarak kazandı hala kollasınlar bizi diyor. Bunlar birde Fenerin Beşiktaş'ın yerinde olsa napicaklar bilmem.. iki maç rakiplerin Avrupa'da olduğu için kollansın bakalım da görelim conconluların nasıl davranacaklarını

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMukan Kağan:

J.Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olsaydı işleri güllük gülistanlık gitseydi Türk futbolunu bu şekilde eleştirmezdi. Türkiye'de geçirdiği 4 aylık süreçte Fenerbahçe'nin alt yapı kadrolarına bile yeterince hakim olduğunu düşünmüyorum. Bu da giderken başarısız olan her yabancı gibi kendisini değil biz Türkler suçlayacak belli, 200 milyon dolarlık kadro vermişler eline G.Saray haricinde başarısız olduğun hiçbir rakibinde sana tanınan imkanlar yoktu. Bir Ankaragüçlü olarak düşüncelerim bunlardır.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ağzına sağlık Muslera.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Halit sen kimsin dediğin adam 17 kupa kazandırmış. Öbürü de bavulu hazır çamur atıp mesajlar gönderen bir mahlukat.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp Dogan Caglar:

en çok çıkarı olanlar en çok saldiranlardir

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve maç kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir CANLI izle! KIZILCIK ŞERBETİ 76. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? MASTERCHEF SONSUZLUK YEMEĞİ TARİFİ! Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, sonsuzluk yemeği malzemeleri neler? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.