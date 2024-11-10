KIZILCIK ŞERBETİ 76. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 75. Bölümünde; Görkem'in telkinleriyle eve dönen Nilay, hala biraz buruktur ve olaylardan dolayı Pembe'yi suçladığı için ona karşı mesafelidir. Yine de Nilay'ın eve dönmüş olması tüm ev ahalisini mutlu edecektir. Doğa ve Heves artık iyiden iyiye birbirlerine ters davranmaya başlamışlardır. Giray, Heves'i bir süreliğine yurt dışına gitmesi yönünde ikna eder. Nursema ve Firaz zaman geçtikçe birbirlerine alışmışlar, iş ortaklıklarını kavgasız sürdürmektedirler. Ancak Nursema kulak misafiri olduğu bir konuşmada Firaz'ın kendi hakkında söylediklerini duyunca çok bozulacaktır. Cemal ile çıktığı bir akşam yemeğinde Ömer ve kız arkadaşına rastlayan Kıvılcım, ortamdan çok rahatsız olur. Ancak ilerleyen günlerde Cemal'le fazla tesadüfi karşılaşmaları onu çok gerecektir. Görkem'in kötücül oyunlarına bir yenisi eklenecek, Pembe günah keçisi ilan edilecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memilive Aliye Uzunatağan

KIZILCIK ŞERBETİ 76. FRAGMANI İZLEME LİNKİ!