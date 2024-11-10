Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar…
Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler gündeme gelirken, Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler…
Fenerbahçe- Sivasspor maçından kareler! BEIN Sports 1'den canlı yayınlanan maçtan kareler ve unutulmaz anlar futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar…