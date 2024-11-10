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Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından aleyhlerine verilen 2 penaltı hakkında konuştu, Buruk, "Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Maç planlamasından şikayetçi olduğunu belirten Buruk, konuk takımın penaltı pozisyonlarıyla ilgili de konuştu.

"BU SENE ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"

Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum" dedi.

"FARKI YÜKSELTTİK"

En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik" ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Barış Alper Yılmaz ceza sahasında boynuna dirsek darbesi yiyor penaltı yok, ama ikili mücadeleye giren ikili mücadelenin doğası gereği yapılan hafif bir itmeye penaltı veriyor hakem GS nin aleyhine.

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Haber Yorumlarımustafa demir:

fener boşuna algı yapmıyor

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

toreiranin yaptigi penaltıydi vermedi hakem eğer feto futboldan temizlendiyse bende bisey bilmiyorum gs daha cokkkk şampiyon olur cokk

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