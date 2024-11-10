Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı?

Milli futbolcu Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Akaydın, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Samet Akaydın kimdir? Detaylar haberimizdedir...

SAMET AKAYDIN KİMDİR?

Adana Demirspor'un futbolcusu Samet Akaydın 13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da doğdu. Futbol hayatına ilk olarak İdmanocağı altyapısında başladı. Ardından Trabzonspor'un altyapısına gitti. Sonrasında İdmanocağı'na geri dönen futbolcu sonrasında Boluspor'a transfer oldu. Boluspor'un ardından ise Arsinspor'a transfer oldu. Arsinspor'da sergilediği başarılı performansla Sancaktepe Belediyesi'ne transfer oldu. Sancaktepe Belediyesi'nde sergilediği performansla dikkat çeken futbolcu kariyer çıkışını yaptı ve Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Şanlıurfaspor'dan sonra Ankara ekibi Keçiörengücü'nde gitti. Keçiörengücü'nde sergilediği performansla dikkat çeken futbolcunun son durağı ise Adana Demirspor oldu. Şimdilerde Adana Demirspor formasını terletmektedir.

SAMET AKAYDIN HANGİ TAKIMLADA OYNADI?

Samet Akaydın kariyerinde sırasıyla; İdmanocağı, TrabzonsporU17, Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe Bld, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü ve Adana Demirspor takımlarında forma terletti. Futbolcu şimdilerde Adana Demirspor'un formasını başarılı bir şekilde giymektedir. Adana Demirspor'un yetenekli futbolcusu Samet Akaydın, stoper bölgesinde oynamaktadır.