BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!

Beşiktaş- Başakşehir Bein Sport özet! Beşiktaş- Başakşehir maç özeti izle! Beşiktaş- Başakşehir Bein Sport özet! Beşiktaş- Başakşehir maç özeti izle!

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR BEIN SPORT ÖZETİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede şu anda 0-0'lık eşitlik söz konusu. Maç saat 19.00'da başladı ve hakem Turgut Doman yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor, VAR hakemi ise Özgür Yankaya.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Rams Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE